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TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanıyor

TFF 1.

Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmalarının 90 dakikalık heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanıyor. 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.


Lig'de 12 farklı şehirden 19 takımın Süper Lig hedefi için müthiş rekabetinin tüm karşılaşmaları canlı yayınla ekranlara geliyor. Ayrıca Süper Lig karşılaşmalarının naklen yayını Radyo 1'de, maçların özet görüntüleri ise TRT Spor'da yayımlanıyor.


20 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Samsunspor - Balıkesirspor maçı ile başlayacak ligin 2. hafta karşılaşmaları canlı yayınla ekrana gelecek.


TRT Spor'da canlı yayımlanacak Lig ikinci hafta karşılaşmaları şu şekilde;


20 Ağustos 2021 Cuma


20.30: Samsunspor - Balıkesirspor



21 Ağustos 2021 Cumartesi


17.00: Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü


21.45: Adanaspor - Gençlerbirliği



22 Ağustos 2021 Pazar


17.00: Ümraniyespor - İstanbulspor


19.15: Ankaragücü - Kocaelispor


21.45: Manisa BBSK - Denizlispor



23 Ağustos 2021 Pazartesi


20.30: BB Erzurumspor - Bursaspor



TRT Avaz'da canlı yayımlanacak Lig ikinci hafta karşılaşmaları şu şekilde;


21 Ağustos 2021 Cumartesi


21.45: Altınordu - Tuzlaspor

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