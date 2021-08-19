TFF 1. Lig heyecanı TRT'de yaşanıyor

Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmalarının 90 dakikalık heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanıyor. 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

Lig'de 12 farklı şehirden 19 takımın Süper Lig hedefi için müthiş rekabetinin tüm karşılaşmaları canlı yayınla ekranlara geliyor. Ayrıca Süper Lig karşılaşmalarının naklen yayını Radyo 1'de, maçların özet görüntüleri ise TRT Spor'da yayımlanıyor.

20 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Samsunspor - Balıkesirspor maçı ile başlayacak ligin 2. hafta karşılaşmaları canlı yayınla ekrana gelecek.

TRT Spor'da canlı yayımlanacak Lig ikinci hafta karşılaşmaları şu şekilde;

20 Ağustos 2021 Cuma

20.30: Samsunspor - Balıkesirspor

21 Ağustos 2021 Cumartesi

17.00: Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

21.45: Adanaspor - Gençlerbirliği

22 Ağustos 2021 Pazar

17.00: Ümraniyespor - İstanbulspor

19.15: Ankaragücü - Kocaelispor

21.45: Manisa BBSK - Denizlispor

23 Ağustos 2021 Pazartesi

20.30: BB Erzurumspor - Bursaspor

TRT Avaz'da canlı yayımlanacak Lig ikinci hafta karşılaşmaları şu şekilde;

21 Ağustos 2021 Cumartesi

21.45: Altınordu - Tuzlaspor