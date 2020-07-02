TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Akhisarspor: 1

TFF 1.
Lig'in 31. haftasında İstanbulspor evinde Akhisarspor'u ağırladı. Müsabaka Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Uygar'ın orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi.
37. dakikada sağ tarafta topla buluşan Kağan'ın ceza sahası içi yerden verdiği pasta İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammed Enes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kağan'ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Kaan'ın yerden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç
İstanbulspor: Alperen, Rıdvan, Wellington, Mehmet, Alperen Çaylak (Zafer dk. 55) Egehan, Eslem (Erdem dk. 87 ?), Uygar (Emir dk. 87 ?), Muhammed Enes (Cajic dk. 66), Kağan Miray Bağış, İbrahim Yılmaz (Diouf dk. 66)
Yedekler: Abdullah, Etoga, Ali, Issah, Berkay
Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı
Akhisarspor: Lukac, Uğur, Cocalic, Tolga, Kadir, Taha (Aykut dk. 58), Bjarnason (Eray dk. 70), Onur (Burhan dk. 70), Erhan, Cikalleshi (Bertuğ dk. 76), Hadzic (Ali Kaan dk. 58)
Yedekler: Gökhan, Halil, Vrsajevic, Çekdar, Doğukan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gol: Ali Kaan (dk. 83) (Akhisarspor)
Sarı kart: Lukac (Akhisarspor)