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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Akhisarspor: 1

TFF 1.

Lig'in 31. haftasında İstanbulspor evinde Akhisarspor'u ağırladı. Müsabaka Akhisarspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Uygar'ın orta sahadan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi.


37. dakikada sağ tarafta topla buluşan Kağan'ın ceza sahası içi yerden verdiği pasta İbrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


39. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammed Enes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.


54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kağan'ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.


83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali Kaan'ın yerden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç


İstanbulspor: Alperen, Rıdvan, Wellington, Mehmet, Alperen Çaylak (Zafer dk. 55) Egehan, Eslem (Erdem dk. 87 ?), Uygar (Emir dk. 87 ?), Muhammed Enes (Cajic dk. 66), Kağan Miray Bağış, İbrahim Yılmaz (Diouf dk. 66)


Yedekler: Abdullah, Etoga, Ali, Issah, Berkay


Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı


Akhisarspor: Lukac, Uğur, Cocalic, Tolga, Kadir, Taha (Aykut dk. 58), Bjarnason (Eray dk. 70), Onur (Burhan dk. 70), Erhan, Cikalleshi (Bertuğ dk. 76), Hadzic (Ali Kaan dk. 58)


Yedekler: Gökhan, Halil, Vrsajevic, Çekdar, Doğukan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Gol: Ali Kaan (dk. 83) (Akhisarspor)


Sarı kart: Lukac (Akhisarspor)

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