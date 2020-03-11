İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2

TFF 1.

Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. İki takım oyuncuları ve maçta görev alan hakemler korona virüse tedbir almak amacıyla maç öncesi dezenfektan sıktılar.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellinton, Tuncer Duhan Aksu (Rıdvan Şimşek dk. 59), Eslem Öztürk, Berkay Görmez (Muhammed Enes Durmuş dk. 75), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy


Yedekler: Halil Yiğit Gitmez, Mehmet Yeşil, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Ömer Esenkaya, Kağan Miray Bağış, Erdem Şen, Emir Gökçe


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Kahraman Demirtaş dk. 83 ?), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Hüseyin Atakan Üner dk. 58), Kemal Rüzgar (Hüsamettin Yener dk. 73)


Yedekler: Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Burak İnce, Furkan Çil, Okan Derici, Muzaffer Kocaer, Yasin Ozan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Muhammed Mert (dk. 48), Hüseyin Atakan Üner (dk. 90+1) (Altınordu)


Sarı kart: Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.