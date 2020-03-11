TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 2

TFF 1.
Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. İki takım oyuncuları ve maçta görev alan hakemler korona virüse tedbir almak amacıyla maç öncesi dezenfektan sıktılar.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellinton, Tuncer Duhan Aksu (Rıdvan Şimşek dk. 59), Eslem Öztürk, Berkay Görmez (Muhammed Enes Durmuş dk. 75), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy
Yedekler: Halil Yiğit Gitmez, Mehmet Yeşil, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Ömer Esenkaya, Kağan Miray Bağış, Erdem Şen, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Kahraman Demirtaş dk. 83 ?), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Hüseyin Atakan Üner dk. 58), Kemal Rüzgar (Hüsamettin Yener dk. 73)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Burak İnce, Furkan Çil, Okan Derici, Muzaffer Kocaer, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Muhammed Mert (dk. 48), Hüseyin Atakan Üner (dk. 90+1) (Altınordu)
Sarı kart: Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)