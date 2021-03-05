TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1.
Lig'in 25. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada sağ taraftan Eduart Rroca'nın ceza sahası içine girip son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta penaltı noktası üzerinde Eslem Öztürk'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
41. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mirkan Aydın'ın vuruşunda kaleci Metin Uçar'dan dönen topu alan Levent Ayçiçek altıpastan tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
49. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda sol direkten dönen topu kaleci Metin Uçar çeldi, defans uzaklaştırdı.
52. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Tayfun Dingil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.
86. dakikada Valon Ethemi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık
İstanbulspor: Marin Ljubic, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Eslem Öztürk (Valon Ethemi dk. 75), Mirkan Aydın, Eduart Rroca, Levent Ayçiçek, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Ali Dere, Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek, Koray Kılınç, Egehan Gök, Kerem Baykuş, Mehmet Uslu, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak (Abdulkadir Korkut dk. 46), Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Uğur Utlu, Kamal Issah (Burak Aydın dk. 60), Ilir Mustafa (Diallo dk. 72 ), Cem Ekinci (Dialiba Diabang dk. 72), Barış Alper Yılmaz (Melik Derin dk. 84 ?), Emeka Eze
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cihan, Bilal Budak, Haşim Arda Sarman, Edin Hamidovic
Teknik Direktör: İlker Püren
Sarı kartlar: Mert Kula (Ankara Keçiörengücü), Wellington (İstanbulspor)