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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bilal Kısa'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.


55. dakikada ceza sahası dışı saha çaprazından Zafer Şensoy'un içeri çevirdiği topta Wellinton'un kafa vuruşunu kaleci Mosquera kornere çeldi.


88. dakikada Bilal Kısa'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş kaleci Alperen'de kaldı.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Ramazan Keleş, Seyfettin Ünal, Gökhan Barcın


İstanbulspor: Alperen Uysal, Ali Dere (Eslem Öztürk dk. 75), Wellinton, Etoga, Oğuzhan Berber, Issah (Muhammed Enes Durmuş dk. 63), Cajic, Onur Ergün, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy, Papa (İbrahim Yılmaz dk. 63)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Uygar Mert Zeybek, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez, Tuncer Duhan Aksu, Emir Gökçe


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Boluspor: Mosquera, Seth, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu (Melih Okutan dk. 87 ?), Arif Morkaya, Mustafa Durak, Gökhan Sazdağı (Mustafa Eskihellaç dk. 78), Cumali Bişi, Emir Halilovic, Bilal Kısa, Delarge (Kıdric dk. 63)


Yedekler: Yavuz Aygün, Maouse, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Sarı kartlar: Zafer Şensoy, Ali Dere (İstanbulspor), Gökhan Sazdağı (Boluspor)

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