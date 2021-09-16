TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

TFF 1.
Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Muhammet Yumak
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Berkay Görmez dk. 62), Melih Kabasakal, Cajic (Emir Kaan Gültekin dk. 77), Kağan Bağış (Mertan Caner Öztürk dk. 46), Ethemi (Erdem Seçgin dk. 62), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Marin Ljubic, Duhan Aksu, Tunahan Şamdanlı, Ferhat Yazgan, Yusuf Özer, Ologo
Teknik Direktör: Cem Bağcı
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Zahid dk. 88 ?), Ali Kaan Güneren, İshak Çakmak, Murat Uçar (Chahechouhe dk. 87 ?), Ariyibi (Geraldo dk. 72 ), Eren Derdiyok (Nadir Çiftçi dk. 55)
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Mahmut Akan, Ulaş Yılmaz, Ataan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Eren Derdiyok (dk. 42 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Murat Uçar, Nadir Çiftçi, Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), İbrahim Yılmaz, Ali Yaşar (İstanbulspor)