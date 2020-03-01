İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


30. dakikada ceza sahası dışından Eslem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Onur'un kafa vuruşunda direkten dönen top kaleci İrfan'a çarpıp ağlarla buluştu. 1-0


48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kağan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.


58. dakikada Eslem'in pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Kağan'ın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan kornere çeldi.


89. dakikada Mustafa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbilla'nın kafa vuruşunu kaleci Alperen oyun alanı içine çeldi.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Özbay, Ali Tuna


İstanbulspor: Alperen, Zafer, Wellington, Etoga, Oğuzhan, Onur, Eslem, Issah (Melih dk. 70), Cajic (Kağan dk. 29), Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Diouf dk. 61)


Yedekler: Yusuf, Muhammed, Uygar, Egehan, Berkay, Duhan, Erdem


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Adanaspor: İrfan, Uğurcan, Hakan (Mbilla dk. 81 ?), Mehmet, Canberk (Evren dk. 67), Diop (Mustafa dk. 87 ?), Bagayoko, Ahmet, Roni, Eze


Yedekler: Özer, İsa, Utku, Sinan, Celil, Umut, Özkan


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Gol: İrfan (dk. 30 k.k.) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Canberk, Diop (Adanaspor), Oğuzhan (İstanbulspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.