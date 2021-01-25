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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansız


İstanbulspor: Alperen, Melih, Atchom, Wellington, Ali, Uygar (Eslem dk. 69), Onur, Rroca (Abazaj dk. 90 ?), Levent (Mehmet dk. 90 ?), Ethemi (Tayyip Ebrar dk. 69), İbrahim (Mirkan dk. 88 ?)


Yedekler: Halil, Berkay, Ali Dere, Egehan, Diouf


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Adanaspor: Karacic, Furkan, Donkor, Hakan, Canberk, Uğurcan, Celil (Serhat dk. 88 ?), Ömer (Ergin dk. 61), Atalay (Umut dk. 46), Eren (Berkan dk. 87 ?), Ozegovic


Yedekler: Burak, Cenk, Ahmet, İsmail, Hüseyin


Teknik Direktör: Semih Özü


Gol: Uygar (dk. 45) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Uygar, Mehmet (İstanbulspor), Hakan (Adanaspor)

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