TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansız
İstanbulspor: Alperen, Melih, Atchom, Wellington, Ali, Uygar (Eslem dk. 69), Onur, Rroca (Abazaj dk. 90 ?), Levent (Mehmet dk. 90 ?), Ethemi (Tayyip Ebrar dk. 69), İbrahim (Mirkan dk. 88 ?)
Yedekler: Halil, Berkay, Ali Dere, Egehan, Diouf
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adanaspor: Karacic, Furkan, Donkor, Hakan, Canberk, Uğurcan, Celil (Serhat dk. 88 ?), Ömer (Ergin dk. 61), Atalay (Umut dk. 46), Eren (Berkan dk. 87 ?), Ozegovic
Yedekler: Burak, Cenk, Ahmet, İsmail, Hüseyin
Teknik Direktör: Semih Özü
Gol: Uygar (dk. 45) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Uygar, Mehmet (İstanbulspor), Hakan (Adanaspor)