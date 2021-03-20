TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Altınordu: 2

TFF 1.
Lig'in 27. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
44. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kristal Abazaj'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
48. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
53. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Ahmet İlhan Özek'in ortasında defanstan seken topu alan Ufuk Budak'ı pasını Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
61. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansta seken topu alan Eduart Rroca'nın penaltı noktası civarından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Suat Güz, Murat Tuğberk Curbay
İstanbulspor: Marin Ljubic, Melih Kabasakal (Mehmet Uslu dk. 85 ?), Mehmet Yeşil, Patrick Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Eslem Öztürk (Egehan Gök dk. 58), Eduart Rroca (Ali Dere dk. 58), Kristal Abazaj, Levent Ayçiçek, İbrahim Yılmaz (Koray Kılınç dk. 58)
Yedekler: Alperen Uysal, Tayyip Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan, Uygar Mert Zeybek, Kerem Baykuş, Kağan Miray Bağış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusufcan Esendemir, Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Hüsamettin Yener dk. 79), Recep Aydın (Emre Nefiz dk. 87 ?), Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Muzaffer Kocaer dk. 69), Enis Destan (Ahmet Dereli dk. 87 ?)
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Burak İnce, Yiğit Emre Çeltik, Furkan Metin, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Eduart Rroca (dk. 61) (İstanbulspor), Metehan Mimaroğlu (dk. 48), Oğulcan Ülgen (dk. 53) (Altınordu)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Etoga, Levent Ayçiçek (İstanbulspor), Ufuk Budak, Recep Aydın, Oğulcan Ülgün (Altınordu)