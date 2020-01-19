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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor, taraftarı önünde BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar


9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Obertan uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Alperen topu son anda kornere gönderdi.


20. dakikada kazanılan korner atışını Emrah kullandı. Arka direğe gönderdiği topu Pote kafayla indirirken Scuk'un sert şutunda topu savunma çizgiden çıkardı.


34. dakikada Murat Uçar'ın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Emrah Başsan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Alperen topu kornere gönderdi.


40. dakikada İstanbulspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde kafalardan seken top son olarak Scuk'un önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top filelere gitti. 0-1


64. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pote kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Alperen gole izin vermedi.


81. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Oltan kafayı vurdu ancak top kaleci Alperen'de kaldı.


86. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zafer ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Onur Ergün kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Ali Akkor


İstanbulspor: Alperen, Diouf, Nascimento, Ali Aytemur, Oğuzhan, Cajic, Onur Ergün, Muhammed (Berkay Görmez dk. 78), Uygar Mert (Kağan Miray dk. 57), Ali Dere (Mehmet Yeşil dk. 46), Zafer


Yedekler: Yusuf, İbrahim Yılmaz, Abdullah Aydın, Egehan, Alperen Çaylak, Emir


Teknik Direktör: Fatih Tekke


BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Scuk, İbrahim, Sissoko (Osman Çelik dk. 85 ?), Obertan (Hasan Ayaroğlu dk. 58), Emrah Başsan, Pote (Oltan dk. 78)


Yedekler: Kayacan, Hasan Batuhan, Hamroun, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Scuk (dk. 40) (BB Erzurumspor), Onur Ergün (dk. 86) (İstanbulspor)

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