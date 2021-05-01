TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Boluspor: 1

TFF 1 Lig’in 33.
TFF 1 Lig'in 33. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Kristal Abazaj'ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
20. dakikada sol taraftan Araz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kasongo'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
26. dakikada sağ kanatta topu alan Valon Ethemi'nin ilerleyip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
36. dakikada Kasongo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Turgay Kacar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.
58. dakikada Araz'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta arka direkte topu alan Kasongo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
68. dakikada sol kanattan Ali Dere'nin ortasında kale önünde bulunan Mirkan Aydın'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Koray Gençerler, Furkan Ürün, Ali Tuna
İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal Mehmet Yeşil, Wellington, Mehmet Uslu, Egehan Gök (Emre Babuşcu dk. 66), Eslem Öztürk (Emir Gökçe dk. 83 ?), Levent Ayçiçek (İbrahim Yılmaz dk. 60), Valon Ethemi (Ali Dere dk. 61), Kristal Abazaj, Mirkan Aydın (Uygar Mert Zeybek dk. 83 ?)
Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Marin Ljubic, Tayyip Ebrar Cumur, Emrecan Uzunhan
Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş
Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Emin Bayram, Oğuzhan Berber Tugay Kacar, Muhsin Yıldırım (Burak Asan dk. 89 ?), Arda Köksal (Papa Diouf dk. 62 ), Muhammed Gümüşkaya (Atamer Bilgin dk. 83 ?), Araz Abdullayev (Ensar Bilir dk. 89 ?), Kasongo (Poepon dk. 83 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, amza Gür, Emre Öztürk, Haris Hajdarevic
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Kasongo (dk. 58) (Boluspor), Mirkan Aydın (dk. 68) (İstanbulspor)
Sarı kart: Fethi Özer (Boluspor)