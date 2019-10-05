TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Keçiörengücü: 1

Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

39. dakikada Sertaç'ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Ali Dere, İbrahim ile paslaşmasının ardından sol taraftan ceza sahası içine girdi. Ali'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü ve savunma uzaklaştırdı.

53. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu arka direkte alan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'den döndü. Pozisyonun devamında yine topu alan Samet'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

58. dakikada savunma arkasına sarkan Kone'nin ceza sahasına sol taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

62. dakikada Muhammed Enes'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Metin son anda sağ alt köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.

90+2. dakikada Eslem'in sağ taraftan açtığı ortada arkada direkten içeriye çevirilen topu Diouf kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Caner Ek, Emrah Ünal, Selahattin Altay

İstanbulspor: Alperen, Muhsin (Diouf dk. 63), Etoga Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur, Muhammed Enes (Allahyar dk. 73), Eslem, Aldin Cajic (Muhammed Demirci dk. 78 ?), Ali Dere, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Umut, Wellington, Kağan, Berkay, Oğuzhan Akgün, Yunus Emre

Teknik Direktör: Fırat Gül

Keçiörengücü: Metin, Abdülkadir, Erdi, Samet Akaydın, Hüsamettin, Süleyman, Burak, Cem (Rıdvan Şimşek dk. 72), Sertaç (Mendy dk. 46), Uğur, Kone (İshak dk. 83 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan, Cihan Can, Madinda, Abdulkadir Kuzey

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Diouf (dk. 90+2) (İstanbulspor), Samet (dk. 53) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Onur, Muhsin, İbrahim Yılmaz, Muhammed Demirci (İstanbulspor), Samet, Süleyman (Keçiörengücü)