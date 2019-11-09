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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Menemenspor: 2

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


17. dakikada sol kanattan Taşkın Çalış'ın kullandığı serbest atışta kale önünde Ali Keten'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


50. dakikada sol taraftan Ali Dere'nin yerden içeri ortasında kale önünde Eslem'in şutunda top direkten geri döndü.


56. dakikada ceza yayı önünden Muhsin Yıldırım'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


81. dakikada Mehmet Boztepe'nin ceza sahası içi sol tarafından içeri ortasında ön direkte Murat Elkatmış topu ağlara gönderdi. 1-2


85. dakikada Ali Aytemur'un Ali Keten'e yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Ali Aytemur ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.


90+5. dakikada İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül, yoğun itiraz sebebiyle kırmızı kart ile oyun alanının dışına gönderildi.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem Özbay


İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Muhammed Enes Durmuş (Papa dk. 76), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Ali Dere (Kağan Miray Bağış dk. 84 ?), Cajic (Wellington dk. 87 ?), Allahyar


Yedekler: Umut, Mensah, Oğuzhan Berber, Oğuzhan Akgün, Zafer Şensoy, Berkay Görmez


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan (Muhammed Ali Doğan dk. 76), Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Ali Özgün dk. 88 ?), Sangare (Murat Elkatmış dk. 46), Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak


Yedekler: Erhan Arslan, Halil İbrahim Sönmez, Onoka, Diakite, Galip Güzel


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Goller: Ali Keten (dk. 17), Murat Elkatmış (dk. 81) (Menemenspor), Muhsin Yıldırım (dk. 56) (İstanbulspor)


Kırmızı kart: Ali Aytemur (dk. 85) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: İbrahim Sangare (Menemenspor), Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım, Eslem Öztürk (İstanbulspor)

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