TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Osmanlıspor: 0

TFF 1.
Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
27. dakikada sağ kanattan Kağan Miray Bağış'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mertan Caner Öztürk'ün yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
86. dakikada Erdem Çetinkaya'nın sol taraftan yerden içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde topla buluşan Mertan Caner Öztürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Yiğit'te kaldı.
87. dakikada Rıdvan Şimşek'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Enes'in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
90. dakikada sağ taraftan Melih Kabasakal'ın içeri çevirdiği topa kale önünde İbrahim Yılmaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+5. dakikada sol taraftan Mertan Caner Öztürk'ün içeri çevirdiği topa kale önünde Erdem Çetinkaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yiğit'te kaldı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya, Ali Saygın Önel, Hakan Yemişken
İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Rıdvan Şimşek, Mehmet Yeşil, Wellinton, Alperen Çaylak (Ali Aytemur dk. 90+1 ?), Eslem Öztürk (Cajic dk. 86 ?), Berkay Görmez, Kağan Miray Bağış (Muhammed Enes Durmuş dk. 64), Issah (Melih Kabasakal dk. 46), Onur Ergün, Papa (İbrahim Yılmaz dk. 46)
Yedekler: Yusuf Alkan, Uygar Mert Zeybek, Berk Ali Nizam, Erdem Şen, Yusuf Ali Özer
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Atakan Çankaya (Okan Deniz dk. 88 ?), Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Tamer Aşık dk. 62), Tunahan Keskin, Doğukan Efe (Barış Zeren dk. 74), Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek (Halil İbrahim Esen dk. 74), Blagojevic, Erdem Çetinkaya
Yedekler: Bayram Kılıç, Berkay Anıl Demir, Batuhan Yılmaz, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Ali Güneş
Gol:İbrahim Yılmaz (dk. 90) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Doğukan Efe, Tamer Aşık, Blagojevic (Osmanlıspor), Issah, Melih Kabasakal (İstanbulspor)