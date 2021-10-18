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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Tuzlaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde Tuzlaspor ile karşılaştı. Müsabaka İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


28. dakikada ceza sahası içinde topu alan Eslem'in vuruşunu kaleci Mikulic kornere çeldi.


28. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde İbrahim yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0


36. dakikada ceza sahası dışında topu alan Topalli'nin sol tarafa bıraktığı pasta Ethemi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mikulic kornere çıkardı.


61. dakikada ceza sahası dışında topu alan Ethemi'nin plase vuruşunu kaleci Mikulic son anda kornere çeldi.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Ologo, Ali Yaşar, Eslem Öztürk (Rroca dk. 75), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Cajic dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz (Mertan dk. 82 ?) Ethemi (Berkay dk. 90+2 ?), Topalli (Emir dk. 75)


Yedekler: Ljubic, Duhan, Emrecan, Tunahan, Yusuf


Teknik Sorumlu: Mehmet Hüseyin Dalgıç


Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Samet dk. 72), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Tayfun Aydoğan (Selçuk dk. 72), Rotman, Sedat Şahintürk, Safa Kınalı (Ahmet Yazar dk. 40), Bardhi (Diack dk. 40), Pedersen (Rahmi dk. 59)


Yedekler: Angeler, Aykut, Muhammed, İbrahim


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Gol: İbrahim (dk. 28) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Erhan (Tuzlaspor), Ethemi, Alperen (İstanbulspor)

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