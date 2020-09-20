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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Altay: 1

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Issah'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


38. dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Alperen topu güçlükle kornere gönderdi.


61. dakikada Erhan Çelenk'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Gnanduillet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.


78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Eslem'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte top yakın direğe indirildi. Topu önünde bulan Atchom'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


90+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gnanduillet'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Alper Çetin, Muhammet Yumak, Mehmet Akıncık


İstanbulspor: Alperen, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Aytemur, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Cajic dk. 62), Issah (Egehan Gök dk. 83 ?), Eslem, Ali Dere (Muhammed Enes Durmuş dk. 83 ?), Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 71)


Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Berkay Görmez, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Ali Özer, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Altay: Burak Öğür, Tolga, Cocalic, Lokman Gör (Gnanduillet dk. 60), Özgür Özkaya, Scuk, Khaly Thiam (Yılmaz Özeren dk. 46), Ziya Alkurt, Erhan Çelenk (Ergin Keleş dk. 83 ?), Putsila, Paixao


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Kazımcan Karataş, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Kadir Yazıcı


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Issah (dk. 17), Atchom (dk. 78) (İstanbulspor), Gnanduillet (dk. 90+4) (Altay)


Sarı kartlar: Thiam, Paixao, Yılmaz Özeren (Altay), Mehmet Yeşil, Ali Dere, Welington, Enes Durmuş (İstanbulspor)

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