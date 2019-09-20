TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Balıkesirspor: 2

Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Furkan'ın ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'den sekti. Seken topu kale önünde bulan Rahmi Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

26. dakikada Otoo'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Halil İbrahim Çolak'ın sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

42. dakikada sol taraftan Tuncer Duhan'ın içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Cajic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

59. dakikada Ali Dere'nin sol taraftan ceza sahası içine girerek yerden yaptığı ortada kale önünde Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

80. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Eslem'in içeri çevirdiği topu arka direkte Cajic kontrol etti. Cajic'in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Gökmen Ürün

İstanbulspor: Alperen Uysal, Ali Aytemur, Eslem Öztürk, Etoga, Duhan Aksu, Muhsin Yıldırım (Papa dk. 74), Cajic, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Muhammed Demirci (Ali Dere dk. 54), Muhammed Enes Durmuş (Kağan Miray Bağış dk. 77)

Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Berber, Muhammet Şahin, Wellington, Berkay Görmez, Oğuzhan Akgün, Yunus Emre Yalçın

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Mrsic, Kethevoama (Aly Malle dk. 64), Furkan Çil, Halil Çolak (Serdar Güncü dk. 64), Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Emir Dede dk. 70)

Yedekler: Atilla Özmen, Abdulkadir Kayalı, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Kaan Kayalı, Emirhan Çakır

Teknik Direktör: Mustafa Göksu

Goller: Rahmi Anıl Başaran (dk. 5), Halil İbrahim Çolak (dk. 26) (Balıkesirspor), Cajic (dk. 59 ve 80) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mrsic, Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Ali Aytemur (İstanbulspor)