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TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


21. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ahmet Kesim'in içeri çevirdiği topa arka direkte Özgür Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alperek kornere çeldi.


30. dakikada sağ taraftan Limbombe'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Özgür Can Özcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


48. dakikada ceza yayı dibinde topla buluşan Muhsin Yıldırım'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


51. dakikada Muhammet Demirci'nin ceza yayı önünden ortaladığı topu İbrahim Yılmaz kale önünde bulunan Cajic'e indirdi. Cajic'in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


64. dakikada sol taraftan Tanase'nin içeri çevirdiği topa arka direk tarafında Ahmet İlhan düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


68. dakikada sağ tarafta Etoga'nın hatasında Ahmet İlhan topun sahibi oldu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Ahmet İlhan'ın kaleci Alperen ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


84. dakikada Papa ceza sahası içine sağ çaprazdan girerek içeri çevirdi. Giresunspor savunmasından seken top yeniden Papa'nın önünde kaldı. Papa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Gökhan Barcın


İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Oğuzhan Berber dk. 71), Ali Aytemur, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Kağan Bağış dk. 85 ?), Eslem Öztürk, Cajic, Muhammed Demirci (Papa dk. 76), İbrahim Yılmaz


Yedekler: Umut, Mehmet Yeşil, Okan Saraçoğlu, Yunus Emre Yalçın, Oğuzhan Akgün, Berkay Görmez


Teknik Direktör: Fırat Gül


Giresunspor: Adriano, Uğur Aygören, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Ahmet İlhan Özdek dk. 46), Foguinho, Limbombe (Tanase dk. 62), Bekir Yılmaz (Landel dk. 56), Del Valle, Özgür Can Özcan


Yedekler: Metin Erol, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Murat Akça, Himmet Ertürk


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Cajic (dk. 51), Papa (dk. 84) (İstanbulspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 62) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Özgür Can Özcan, Ahmet İlhan Özek, Uğur Aygören (Giresunspor)

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