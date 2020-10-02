TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - RH Bandırmaspor: 1

TFF 1.
Lig'in 4. haftasında İstanbulspor evinde RH Bandırmaspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Eslem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zülküf'te kaldı.
16. dakikada sol taraftan ceza sahasına topla giren Abazaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
20. dakikada Landel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pote'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
55. dakikada ceza sahasına açılan ortada Mehmet Yeşil'in kafayla indirdiği topla buluşan Rroca'nın şutu üstten auta çıktı.
63. dakikada Abazaj'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eslem'in yerden sert şutunu kaleci Zülküf kornere çeldi.
87. dakikada Egahan'ın sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Onur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Cemal Alpay, Emrah Ünal
İstanbulspor: Alperen, Mehmet Yeşil, Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Eslem (Egehan dk. 75), Rroca (Muhammed Enes dk. 87 ?), Abazaj (Issah dk. 68), Levent, Onur, Diouf (İbrahim dk. 67)
Yedekler: Alp, Tayyip, Emrecan, Uygar, Yusuf, Melih
Teknik Direktör: Fatih Tekke
RH Bandırmaspor: Zülküf, Hakan, Onur, Mehmet, Feyyaz (Anıl dk. 81 ?), İshak (Traore dk. 89 ?), Hüseyin, Del Valle, Berat (Erkan dk. 75) Landel (Halilovic dk. 75), Pote
Yedekler: Gökhan, Fırat, Selçuk, Gökay
Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever
Goller: Abazaj (dk. 16), Onur (dk. 87) (İstanbulspor), Pote (dk. 20) (RH Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Onur (İstanbulspor), Pote, Mehmet (RH Bandırmaspor)