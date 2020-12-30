TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Adana Demirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 9. hafta erteleme maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Tarık Çamdal sağ taraftan ceza sahası içine girmesinin ardından Ali Yaşar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
14. dakikada penaltıyı kullanan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda kaleci Alperen Uysal'dan dönen topu önünde bulan Mehmet bu sefer yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Emircan'ın ceza sahası içine girip kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ taraftan yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Rroca'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Uygar Mert Zeybek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
46. dakikada orta sahada hava topunda Chedjou'nun İbrahim Yılmaz'a hareketi sonrasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan sarı kart gösterdi. Chedjou ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan çıktı.
81. dakikada sağ taraftan Abazaj'ın ortasında defanstan seken topu alan Ali Yaşar'ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+5. dakikada Rroca'nın ceza sahası içine sağ taraftan girmesinin ardından Semih'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Onur Ergün meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 3-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Mehmet Yeşil dk. 81 ?), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Eslem Öztürk dk. 72), Eduart Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Kristal Abazaj dk. 38), Levent Ayçiçek (Tayyip Ebrar Cumur dk. 81 ?), İbrahim Yılmaz (Papa Diouf dk. 72)
Yedekler: Halil Yiğit Yitmez, Berkay Görmez, Ali Dere, Emrecan Uzunhan, Egehan Gök
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Chedjou, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Traore, Yunus Akgün (Semih Güler dk. 48), Emircan Altıntaş (Pa Dibba dk. 74), Mehmet Akyüz (Sinan kurt dk. 60)
Yedekler: Vedat Karakuş, Sedat Şahintürk, Lanzafame, Alaattin Hamza Ok, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan, Okan Alkan
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Goller: Uygar Mert Zeybek (dk. 36), Ali Yaşar (dk. 81), Onur Ergün (dk. 90+6 pen.) (İstanbulspor), Mehmet Akyüz (dk. 14 pen.) (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Chedjou (dk. 46) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)