TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 - Eskişehirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Eskişehirspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
21. dakikada sağ taraftan Egehan'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Abazaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
63. dakikada Rroca'nın ara pasında Diouf, ceza sahası içerisine sağ çaprazdan girdi. Kaleye yaklaşarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muhammet Enes Durmuş'un sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
88. dakikada ceza sahası içinde kaleci Ekrem'in Rroca'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.
89. dakikada Onur Ergün'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ekrem'in solundan filelere gitti. 3-0
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Anıl Usta
İstanbulspor: Alperen, Melih Kabasakal, Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Levent Ayçiçek dk. 66), Abazaj (Muhammed Enes Durmuş dk. 74), Egehan (Uygar Mert Zeybek dk. 89 ?), Rroca (Issah dk. 89 ?), Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 65)
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Özer, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Onur Bayramoğlu (Talha Erdoğan dk. 46), Berkay Tanır, Alimi, Sholaja (Kaan Gül dk. 76), Onur Arı (İbrahim Halil Öner dk. 61)
Yedekler: Melih Ağa, Arda Okumuş, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Kıvanç Karakaş, Melih Nezir, İbrahim Halil Öner, Onurhan Uyanık
Teknik Direktör: İlhan Var
Goller: Abazaj (dk. 21), Diouf (dk. 63), Onur Ergün (dk. 89 pen.) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Fatih Tekke (Teknik Direktör) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor), Erdal Akdarı, Kaan Gül, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)