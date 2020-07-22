İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Fatih Karagümrük: 3 - Akhisarspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1.

Lig'in Play Off müsabakasının 1. maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada ceza sahası içine topla giren Sobiech'in şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Sobiech meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


66. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao'nun şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.


81. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koray'ın ortası kaleye doğru yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.


84. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan Çelenk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2


87. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koray sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2


90+3. dakikada sol taraftan Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde vuruşu yapan Uğur'un şutunda top filelere gitti. 3-3



Stat: Vefa


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan (Koray dk. 73), Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao (Çağrı dk. 90+1 ?), Zeki (Erdal dk. 82 ?), Sabo, Darri (Emeghara dk. 73), Sobiech


Yedekler: Murat, Barış, Efe, Muhammed, Murat, Bülent


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Akhisarspor: Lukac, Tolga (Burhan dk. 78), Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason (Ali Kaan dk. 69), Eray (Ergin dk. 69), Vrsajevic ? (Erhan dk. 18), Onur (Aykut dk. 78), Bertuğ


Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, İrfan, Doğukan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Sabo (dk. 18 pen.), Sobiech (dk. 59), Koray (dk. 87) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35), Erhan Çelenk (dk. 84), Uğur (dk. 90+3) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük), Uğur (Akhisarspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.