TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

TFF 1.
Lig'in Play Off yarı final müsabakasının ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Onur'un vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.
17. dakikada ceza sahasına topla giren Ndao, Akhisarsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sabo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada sol taraftan Onur'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bertuğ'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Stat: Vefa
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech
Yedekler: Murat, Barış, Efe, Emeghara, Koray, Çağrı, Muhammed, Murat, Bülent, Erdal
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason, Eray, Vrsajevic ? (Erhan dk. 18), Onur, Bertuğ
Yedekler: Gökhan, Halil, Aykut, Musa, Ergin, İrfan, Burhan, Doğukan, Ali Kaan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Sabo (dk. 18 pen.) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük)