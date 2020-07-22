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TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

TFF 1.

Lig'in Play Off yarı final müsabakasının ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Onur'un vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.


17. dakikada ceza sahasına topla giren Ndao, Akhisarsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sabo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


35. dakikada sol taraftan Onur'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bertuğ'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1



Stat: Vefa


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz


Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Sobiech


Yedekler: Murat, Barış, Efe, Emeghara, Koray, Çağrı, Muhammed, Murat, Bülent, Erdal


Teknik Sorumlu: Atılay Canel


Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason, Eray, Vrsajevic ? (Erhan dk. 18), Onur, Bertuğ


Yedekler: Gökhan, Halil, Aykut, Musa, Ergin, İrfan, Burhan, Doğukan, Ali Kaan


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Sabo (dk. 18 pen.) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük)

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