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TFF 1. Lig: Sancaktepe: 0 - Samsunspor: 1

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Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Sancaktepe, sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Samsunspor, galibiyet serisini de 11 maça çıkardı.



Stat: 15 Temmuz


Hakemler: Gürel Uzuner, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan


Sancaktepe FK: Hüseyin, Erdinç, Ozan, David Kılıç (Ahmet Sivri dk. 86 ?), Melik, Alaattin Hamza, Halil İbrahim Tuna, Mert (Ogün dk. 54), Muharrem, İrfan (Behlül dk. 90 ?), Can


Samsunspor: Nurullah, Caner (Erkam Reşmen dk. 80), Veli, Yalçın, Gökhan Meral, Guido, Ferhat, Oğuz, Burak Çalık(İbrahim Halil Çolak dk. 84 ?), Gökhan Alsan, Atabey (Bahattin Köse dk. 62)


Gol: Gökhan Alsan (dk. 37 pen.) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak (Samsunspor), İrfan Akgün, Melih Derin, Alaattin Hamza Ok, Ozan (Sancaktepe)

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