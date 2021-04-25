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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Adana Demirspor: 3

TFF 1.

Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Deniz Turgut


Tuzlaspor: Philip Angeler, İbrahim Halil Aksu, Arif Morkaya, Ferhat Öztorun (Mahmut Bulut dk. 57), Yasin Güreler, Muhammed Gönülaçar (Muhammed Sarıkaya dk. 57), Aldin Cajic, Matej Pucko, Alan (Berk Can Sevgi dk. 82), Prince Segbefia, Özgürcan Özcan


Yedekler: Metin Erol, Rajko Rotman, Samet Asatekin


Teknik Direktör: Alpaslan Uysal


Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Kaan Kanak, Okan Alkan (Semih Güler dk. 88 ?), Joher Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Sedat Şahintürk (Yunus Akgün dk. 61), Sinan Kurt (Emircan Altıntaş dk. 86 ?), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Francis Ezeh, Pa Dibba (Volkan Şen dk. 66)


Yedekler: Emilijus Zubas, Samet Akaydın, Süleyman Koç, Hamidou Traore


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Pa Dibba (dk. 19 ve 48), Yunus Akgün (dk. 87) (Adana Demirspor)


Sarı Kart: Yasin (Tuzlaspor)

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