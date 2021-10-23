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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Bandırmaspor: 3

TFF 1.

Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Landel'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Keny'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


40. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Caner'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Guido Koçer'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2


48. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Bentley'in yerden pasında kale önünde Keny'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


71. dakikada Keny'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Landel'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Sedat Şahintürk'ün kullandığı serbest vuruşta direk kaleye yönelen top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


87. dakikada ceza sahası içinden Onat Kurt'un vuruşunda meşin yuvarlağa Okan Alkan, kale çizgisi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.



Stat: Vefa


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Ali Akkor


Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Ahmet Yazar dk. 69), Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker (Bardhi dk. 46), Rotman, Tayfun Aydoğan (Diack dk. 80 ?), Sedat Şahintürk (Rahmi Anıl Başaran dk. 80 ?), Onat Kurt, Erhan Kartal (Safa Kınalı dk. 30)


Yedekler: Angeler, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Selçuk Alibaz


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Mulumba, Guido (Levent Ayçiçek dk. 60), Doğan Can Davas (Kerim Avcı dk. 83 ?), Bentley (Mehmet Özcan dk. 60), Landel (Pucko dk. 83 ?), Keny (Manaj dk. 89 ?)


Yedekler: Veysel Sapan, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Berke Görgün


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Goller: Keny (dk. 20), Guido Koçer (dk. 40), Landel (dk. 71) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Onat Kurt (Tuzlaspor) Gökhan Değirmenci, Guido Koçer (Bandırmaspor)

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