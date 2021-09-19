TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Bursaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
48. dakikada Namiq Alasgarov, Diack'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.
49. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Bruno'nun şutunu kaleci Angeler kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
83. dakikada Bardhi'nin pasında topla buluşan Rahmi Anıl Başaran'ın sol taraftan ceza alanına girip hafif çapraz pozisyondan yaptığı vuruş kaleci Canberk'te kaldı.
89. dakikada Ofosu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği plase şutu kaleci Angeler kontrol etti.
Stat: Vefa
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Oğuz Terzi, Seyfettin Ünal
Tuzlaspor: Angeler, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Tayfun Aydoğan (Aykut Çeviker dk. 88 ?), Rotman, Safa Kınalı (Rahmi Anıl Başaran dk. 69), Sedat Şahintürk (Selçuk Alibaz dk. 70), Pedersen (Bardhi dk. 53)
Yedekler: Emre Koyuncu, İbrahim Has, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Ahmet Yazar
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Burak Altıparmak, Luka Capan, Kubilay Sönmez, Onur Atasayar, Kerem Şen (Tuğbey Akgün dk. 79), Acolatse (Ofosu dk. 67), İsmail Yüksek, Bruno, Alasgarov, Batuhan Kör (Matavz dk. 79)
Yedekler: Deniz Aydın, Cüneyt Köz, Talha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Uğur Kaan Yıldız, Vefa Temel
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kırmızı kart: İsmail Konuk (dk. 33) (Tuzlaspor)
Sarı kart: İsmail Yüksek (Bursaspor)