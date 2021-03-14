TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Ümraniyespor: 1

TFF 1.
Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
29. dakikada sol tarafta topla buluşan Atakan Üner'in ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Metin Erol kornere çeldi.
39. dakikada sol taraftan Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
75. dakikada sol çaprazdan Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Ercan Coşkun'un yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk
Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç (Samet Asatekin dk. 81 ?), Yohou, Rotman, Anıl Karaer, Muhammed Gönülaçar (Vedat Bora dk. 81 ?), Cajic (Alan dk. 70), Thuram, Ahmet Yazar, Gökcan Kaya, Ömer Şişmanoğlu (Pucko dk. 60)
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Onur Ayık
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Denizhan Taşkan dk. 90+5 ?), Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Gökhan Süzen dk. 88 ?), Yusuf Emre Gültekin (Kehinde dk. 77), Atakan Üner (Okan Derici dk. 76), Mayi (Gomis dk. 77)
Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Batuhan Artaslan, Hamza Hacıoğlu
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Ercan Coşkun (dk. 75) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Camarra, Glumac, Vrsajevic, Ercan Coşkun (Ümraniyespor) Ömer Şişmanoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)