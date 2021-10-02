TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1.
Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Posmac'ın hatasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vüsal'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten oyun alanına geri döndü.
46. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mert Dingil'in hatasında topu kapan Sedat Şahintürk'ün sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diallo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5. dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mikulic'te kaldı.
Stat: Vefa
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (İbrahim Has dk. 75), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Aykut Çeviker dk. 72), Tayfun Aydoğan (Onat Kurt dk. 90 ?), Bardhi, Ahmet Yazar (Safa Kınalı dk. 46), Pedersen (Diack dk. 90 ?)
Yedekler: Angeler, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Selçuk Alibaz
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Ankara Keçiörengücü: Eray İşçan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Ercan Yazıcı, Muharrem Cinan (Ömer Uzun dk. 83 ?), Ackah, Vüsal (Djibrilla dk. 46), Olawoyin, Pululu (Uğur Utlu dk. 33 (Diallo dk. 46)), Ali Yavuz Kol (Hamza Gür dk. 60), Eze
Yedekler: Boran Güngör, Haşim Sarman, Abdulkadir Korkut, Fatih Solmaz, Bilal Budak
Teknik Direktör: İlker Püren
Gol: Sedat Şahintürk (dk. 46) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Ali Yavuz Kol, Ercan Yazıcı (Ankara Keçiörengücü) Ahmet Yazar, Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)