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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Balıkesirspor: 0

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor evinde Balıkesirspor'u ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.


27. dakikada Emir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.


57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem'in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan Barcın


Tuzlaspor: Haydar, Erdem, İsmail, Yohou, Yasin, Aykut, Vedat (Kutay dk. 46), Ahmet (Nwakali dk. 65), Segbefia (Tarık dk. 90+3 ?), Sarr (Pucko dk. 46), Özgürcan (Gökcan dk. 54)


Yedekler: Kubilay, Baran


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Balıkesirspor: Atilla, Batuhan, Nwankwo, Emre (Görkem dk. 77), Berat, Bilalli, Celal, Ezeh, Foxi (Emirhan dk. 67), Serdar, Otoo


Yedekler: Yiğithan, Enes, Alperen, Kağan, Sedat, Ümit, Berkay


Teknik Direktör: Mesut Dilsöz


Gol: Kutay (dk. 57) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Ahmet, İsmail, Segbefia (Tuzlaspor), Emre, Emirhan, Otoo, Nwankwo (Balıkesirspor)

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