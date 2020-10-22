TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Ankaraspor: 0

Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Ankaraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

27. dakikada sağ taraftan Pucko'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Cajic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada sol taraftan Ferhat Öztorun'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

38. dakikada Umar'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Beykan'ın plase şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

58. dakikada Mbamba'nın ceza sahası içinde kaleciye verdiği geri pasta top kaleye yöneldi. Kaleci Berk Balaban bu topa uzanarak kaleye gitmesini önledi. Kaleci Berk'in müdahale ettiği top ceza sahası içi sağ çaprazda boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Pucko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Gökcan Kaya (Segbefia dk. 77), Cajic, Aosman (Ahmet Yazar dk. 71), Thuram (Onu Ayık dk. 86 ?), Pucko (Özgürcan Özcan dk. 86 ?)

Yedekler: Metin Erol, Yasin Güreler, Arif Morkaya

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Doğukan Efe (Barış Zeren dk. 32), Mete Çelik, Levent Gülen, Halil İbrahim Esen, Mbamba (Bulbwa dk. 62), Beykan, Umar (Hacı Ömer Doğru dk. 46), Erdem Çetinkaya (Engin Bekdemir dk. 19)

Yedekler: Kerem Vergilier, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Cajic (dk. 27), Pucko (dk. 58) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Yohou, Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor)