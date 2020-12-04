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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - İstanbulspor: 0

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


10. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Papa Diouf, kaptığı topun ardından ceza sahası dışından yaptığı şut girişiminde top kaleci Haydar'da kaldı.


40. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Erdem'in ortasın arka direkte iyi yükselen Tarık, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0


66. dakikada Erdem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Papa Diouf'un elle oynamasının ardından hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.


67. dakikada Aosman'ın kullandığı penaltıda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kurtardı ve kornere çeldi.


77. dakikada Gökcan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pucko'nun çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Vefa


Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Ferdi Karadoruk


Tuzlaspor: Haydar, Erdem, Tarık Tekdal, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Gökcan Kaya, Aldin Cajic (Ahmet Yazar dk. 78), Aias Aosman (Arif Morkaya dk. 85 ?), Segbefia, Thuram (Onat Kutay dk. 90+2 ?), Pucko (Samet dk. 85 ?)


Yedekler: Angeler, Özgürcan Özcan, Adama Sarr


Teknik Direktör: Taner Taşkın


İstanbulspor: Alperen Uysal, Melik Kabasakal, Cihat Çelik, Kamal Issah (Egehan Gök dk. 72), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Papa Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 83 ?), Tayyip Ebrar (Ali Dere dk. 46), Levent Ayçiçek (Berkay Görmez dk. 83 ?), Abazaj (Muhammed Enes dk. 72 ?)


Yedekler: Alp Arda, Emrecan, Tuncer, Uygar Mert, Emir Gökçe


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Tarık (dk. 40), Pucko (dk. 77) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Levent, Ali Yaşar, Papa Diouf, Kamal Issah (İstanbulspor), Pucko (Tuzlaspor)

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