TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0

TFF 1.
Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor, sahasında Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Temel, Mehmet Akıncık
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Ahmet Yazar (Erkan Zengin dk. 46), Muhammed Gönülaçar, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Aldin Cajic (Segbefia dk. 73), Rotman, Gökcan Kaya(Ömer Şişmanoğlu dk. 84 ?), Samet Asatekin, Pucko (alan dk. 73), Thuram
Yedekler: Metin Erol, Anıl Karaer
Teknik direktör: Ali Tandoğan
Menemenspor: Emre, Rıdvan (Mehmet Aytemiz dk. 74), Furkan Bayır, Emir Han, Domgjoni, Alaatin Hamza (Mamadou Traore dk. 74), Alhassan, Yusuf Talum (Okan Yılmaz dk. 86 ?), İsmail Haktan ( Omar Mohamed dk. 57), Akanbi Rasheed (Tidjani Annane dk. 86 ?), Tayfun Aydoğan
Yedekler: Fatih, Emre Batuhan, Bekir Can, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz
Teknik direktör: Ümit Karan
Goller: Thuram (dk. 53), Alan (dk.90) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Ahmet Yazar, Muhammed Gönülaçar, Thuram, Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Rıdvan, Furkan Bayır (Menemenspor)