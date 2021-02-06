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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Menemenspor: 0

TFF 1.

Lig'in 20. haftasında Tuzlaspor, sahasında Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Temel, Mehmet Akıncık


Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Ahmet Yazar (Erkan Zengin dk. 46), Muhammed Gönülaçar, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Aldin Cajic (Segbefia dk. 73), Rotman, Gökcan Kaya(Ömer Şişmanoğlu dk. 84 ?), Samet Asatekin, Pucko (alan dk. 73), Thuram


Yedekler: Metin Erol, Anıl Karaer


Teknik direktör: Ali Tandoğan


Menemenspor: Emre, Rıdvan (Mehmet Aytemiz dk. 74), Furkan Bayır, Emir Han, Domgjoni, Alaatin Hamza (Mamadou Traore dk. 74), Alhassan, Yusuf Talum (Okan Yılmaz dk. 86 ?), İsmail Haktan ( Omar Mohamed dk. 57), Akanbi Rasheed (Tidjani Annane dk. 86 ?), Tayfun Aydoğan


Yedekler: Fatih, Emre Batuhan, Bekir Can, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz


Teknik direktör: Ümit Karan


Goller: Thuram (dk. 53), Alan (dk.90) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Ahmet Yazar, Muhammed Gönülaçar, Thuram, Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Rıdvan, Furkan Bayır (Menemenspor)

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