TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Adanaspor: 2

Lig'in 24. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Alan Carius'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Thuram'ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi.

20. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında Ozegovic'in sert şutunu kaleci Haydar son anda tokatladı. Dönen topu Tuzlaspor savunması uzaklaştırdı.

32. dakikada kaleci Haydar'a baskı yapan Atalay topu kaparak ortaya çevirdi. Kale önünde topla buluşan Ozegovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

48. dakikada Samet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde kale önünde oluşan karambolde Anıl Karaer'in yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Canberk ortaya çevirdi. Arka direkte Ozegovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Ahmethan takip ederek vuruşunu yaptı. Direkten oyun alanına dönen topa Atalay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

79. dakikada sağ taraftan Cajic'in yaptığı ortada ön direkte Thuram kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Burak'ın müdahalesi ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada Canberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Koray Gençlerler penaltı olarak değerlendirdi.

87. dakikada Thuram'ın penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil Tunç

Tuzlaspor: Haydar, Muhammed Gönülaçar, Cajic, İsmail Konuk (Ömer Şişmanoğlu dk. 53), Anıl Karaer, Gökcan Kaya, Rotman, Alan Carius (Ahmet Yazar dk. 53), Samet, Pucko (Onur Ayık dk. 70), Thuram (Yohou dk. 90+1 ?)

Yedekler: Metin, Özgürcan Özcan

Teknik direktör: Taner Taşkın

Adanaspor: Burak, Donkor, Hakan Çinemre, Uğurcan, Canberk Dilaver (Evren Korkmaz dk. 88 ?), Berkan Fırat, Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Furkan Şeker dk. 76), Atalay Babacan (Serdar Özkan dk. 88 ?), Ergin Keleş (Ahmethan Köse dk. 64), Ozegovic

Yedekler: Goran Karacic, Cenk, Ömer Çiçek, Umut Sözen, Hüseyin Çolak

Teknik direktör: Emrah Bayraktar

Goller: Ozegovic (dk. 32), Atalay Babacan (dk. 69) (Adanaspor), Anıl Karaer (dk. 56), Thuram (dk. 79 ve 87 pen.) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor), Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel (Adanaspor)