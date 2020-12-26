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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Altınordu: 1

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor evinde Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka Tuzlaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Altuğ'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Metehan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


28. dakikada sol tarafta topla buluşan Ahmet'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


35. dakikada sol tarafta topla buluşan Altuğ'un ceza sahası içine açtığı ortada Enis'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1


42. dakikada orta sahada topla buluşan Gökcan'ın ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Thuram'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aias'ın yerden şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.


50. dakikada savunmadan atılan uzun topla orta alanda topla buluşan Ahmet'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-1


66. dakikada Ahmet'in sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Thuram'ın şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.


86. dakikada Thuram'ın verdiği ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pucko'nun şutunu kaleci Erhan oyun alanı içine çeldi.


90+2. dakikada ceza sahasına topla giren Aias'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1



Stat: Vefa


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç


Tuzlaspor: Angeler, Erdem, Yohou, Vedat (Aias dk. 46), Yasin, Arif, Cajic, Onur (Samet dk. 72), Ahmetx (Pucko dk. 80 ?), Gökcan, Thuram (Kutay dk. 87 ?)


Yedekler: Metin, Baran, Segbefia


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Altınordu: Erhan, Yusuf (Polat dk. 55), Sinan, Kahraman, Oğulcan, Altuğ (Emre dk. 79), Furkan (Özgür dk. 79), Yusuf Esendemir, Metehan (Burak dk. 65), Enis


Yedekler: Osman, Sami, Tayfun


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Ahmet (dk. 28 ve 50), Thuram (dk. 42), Aias (dk. 90+2) (Tuzlaspor), Enis (dk. 35) (Altınordu)


Kırmızı Kartlar: Kahraman (dk. 61) (Altınordu), Erdem (dk. 69) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Yusuf, Altuğ (Altınordu)

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