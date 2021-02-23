TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Adana Demirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
42. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Kaan Kanak'ın kaleye paralel yaptığı ortaya arka direkte Yunus Akgün'ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
83. dakikada sağ taraftan Sedat Şahintürk'ün içeri gerçekleştirdiği ortada arka direkte Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz (Batuhan Artaslan dk. 77), Atakan Üner (Muammer Taşkan dk. 83 ?), Ahmet Canbaz (Camarra dk. 68), Bentley (Okan Derici dk. 77), Mayi (Gomis dk. 68)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Mustafa Eser, Ercan Coşkun, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Taşkan, Emre Gültekin
Teknik Direktör: Recep Uçar
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Samet Akaydın, Rassoul, Kaan Kanak (Okan Alkan dk. 74), Traore (İsmail Yüksek dk. 85 ?), Sinan Kurt (Aissati dk. 46), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Sedat Şahintürk dk. 67), Pa Dibba, Rangel (Mehmet Akyüz dk. 46)
Yedekler: Zubas, Okan Alkan, Kerim Avcı, İzzet Çelik, Tolga Kalender, Gökhan İnler
Teknik Sorumlu: Serkan Damla
Sarı kart: Glumac (Ümraniyespor)