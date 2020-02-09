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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Balıkesirspor: 3

TFF 1.

Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor, Balıkesirspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede konuk takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Gökhan Süzen'in ortasına Gimbert kafa ile vurdu. Oluşan tehlikeli pozisyonda kaleci Vukovic gole izin vermedi.


11. dakikada Nouri'nin ceza alanı içine girer girmez çektiği sert vuruş, az farkla auta çıktı.


22. dakikada sol kanattan çizgiye inen Fıratacan'ın uzak direğe ortasında Nouri, altı pas üzerinde bulunan Serkan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun şutu üstten auta çıktı.


56. dakikada Anıl Taşdemir'in ara pasında ceza alanı içine sarkan Rahmi Anıl'ın çevirdiği topla buluşan Foxi Kethevoama, düzgün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


61. dakikada orta sahada kazanılan topta Anıl Taşdemir, pasını sol taraftaki Anıl Başaran'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


75. dakikada gelişen Balıkesirspor kontratağında ceza alanı içine giren Foxi, pasını boştaki arkadaşı Malle'ye aktardı. Malle, yaptığı düzgün vuruşla takımını 3. golünü kaydetti. 0-3


87. dakikada Nouri'nin müsait pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Vukovic gole izin vermedi.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan Barcın


Ümraniyespor: Burak, Alaadin, Glumac, Tarık Tekdaş, Gökhan Süzen, Timur (Bentley dk. 46), Serkan Göksu ? (Erdem Seçgin dk. 39), Muhammed Gönülaçar, Riad Nouri, Fıratcan Üzüm (Bahadır dk. 65), Gimbert


Yedekler: Enes, Emre Kurt, Yunus Emre, Bahadır Taşdelen, Mücahit Can Akçay, Ajdin Hasic


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Balıkersirspor: Vukovic, Batuhan İşçiler (Abülkadir Kayalı dk. 59), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Hodzic, Aly Malle, Foxi Kethevoama (Mahatma Otoo dk. 82 ?), Antonio Mrsic, Rahmi Anıl Başaran (Emirhan Çakır dk. 89 ?)


Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Enes, Okan Kaplan, Celal Emir, Görkem Fidan


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Foxi Kethevoama (dk. 56), Anıl Başaran (dk. 61), Malle (dk. 75) (Balıkesirspor)


Sarı Kartlar: Antonio Mrsic, Hodzic, Serdar (Balıkesirspor)

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