TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

TFF 1.
Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada gelişen Hatayspor atağında Barbosa'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirkan'ın şutunu kaleci Burak çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
45+3. dakikada Serkan'ın ara pasında ceza alanı içine sarkan ve son çizgiye kadar inen Bahadır'ın altı pasa doğru çevirdiği topu Hatayspor savunması son anda engelledi.
52. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Timur'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Akın, kornere çeldi
61. dakikada Timur'un kaleyi cepheden gören bir yerden denediği sert şut, az fakla üstten auta çıktı.
Stat: Ümraniye ilçe
Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin, Tarık, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan (Nouri dk. 66), Timur, Emircan, Bahadır (Bentley dk. 80 ?), Gomis (Muhammed dk. 67), Gimbert
Yedekler: Taha, Emre, Mehmet Sedef, İhsan Furkan
Teknik Direktör: Ahmet Taşdemir
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan, Sadi, Yusuf Abdioğlu, Mesut, Kubilay, Rayane (Alican dk. 79 ?), Barbosa (Hamza dk. 66), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Quali dk. 87 ?), Mirkan
Yedekler: Ömer, Soner, Yasin, Bokila
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Sarı kartlar: Timur, Fernandes (Ümraniyespor), Rayane, Furkan, Mirkan (Hatayspor)