TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen Hatayspor atağında Barbosa'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirkan'ın şutunu kaleci Burak çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3. dakikada Serkan'ın ara pasında ceza alanı içine sarkan ve son çizgiye kadar inen Bahadır'ın altı pasa doğru çevirdiği topu Hatayspor savunması son anda engelledi.

52. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Timur'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Akın, kornere çeldi

61. dakikada Timur'un kaleyi cepheden gören bir yerden denediği sert şut, az fakla üstten auta çıktı.

Stat: Ümraniye ilçe

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin, Tarık, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan (Nouri dk. 66), Timur, Emircan, Bahadır (Bentley dk. 80 ?), Gomis (Muhammed dk. 67), Gimbert

Yedekler: Taha, Emre, Mehmet Sedef, İhsan Furkan

Teknik Direktör: Ahmet Taşdemir

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan, Sadi, Yusuf Abdioğlu, Mesut, Kubilay, Rayane (Alican dk. 79 ?), Barbosa (Hamza dk. 66), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Quali dk. 87 ?), Mirkan

Yedekler: Ömer, Soner, Yasin, Bokila

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Sarı kartlar: Timur, Fernandes (Ümraniyespor), Rayane, Furkan, Mirkan (Hatayspor)