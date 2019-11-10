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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


5. dakikada gelişen Hatayspor atağında Barbosa'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirkan'ın şutunu kaleci Burak çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


45+3. dakikada Serkan'ın ara pasında ceza alanı içine sarkan ve son çizgiye kadar inen Bahadır'ın altı pasa doğru çevirdiği topu Hatayspor savunması son anda engelledi.


52. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Timur'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Akın, kornere çeldi


61. dakikada Timur'un kaleyi cepheden gören bir yerden denediği sert şut, az fakla üstten auta çıktı.



Stat: Ümraniye ilçe


Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin, Tarık, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan (Nouri dk. 66), Timur, Emircan, Bahadır (Bentley dk. 80 ?), Gomis (Muhammed dk. 67), Gimbert


Yedekler: Taha, Emre, Mehmet Sedef, İhsan Furkan


Teknik Direktör: Ahmet Taşdemir


Hatayspor: Akın Alkan, Furkan, Sadi, Yusuf Abdioğlu, Mesut, Kubilay, Rayane (Alican dk. 79 ?), Barbosa (Hamza dk. 66), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Quali dk. 87 ?), Mirkan


Yedekler: Ömer, Soner, Yasin, Bokila


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Sarı kartlar: Timur, Fernandes (Ümraniyespor), Rayane, Furkan, Mirkan (Hatayspor)

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