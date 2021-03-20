TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Balıkesirspor: 2

TFF 1.
Lig'in 27. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Balıkesirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas
Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Ercan Coşkun, Alim Öztürk, Tomislav Glumac, Emre Gültekin (Gökhan Süzen dk. 86 ?), Atakan Üner, Serkan Göksu, Kartal Yılmaz (Okan Derici dk. 81 ?), Camara (Kehinde dk. 67), Kevin Mayi (Gomis dk. 81 ?)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Batuhan Artarslan, Yunus Emre Mertoğlu, Muammer Denizhan Taşkan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Cumali Bişi, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Taşkın Çalış (Birol Parlak dk. 90 ?), Antonio Mrsic (Kızılateş dk. 74), Hasan Özkan (Mahatma Otoo dk. 46), Mert Örnek, Muhammed Enes Durmuş (Enes İlkin dk. 84 ?), Arb Manaj (Roman Bezjak dk. 74)
Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, David Kılınç, Foxi Kethevoama
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Atakan Üner (dk. 39) (Ümraniyespor), Muhammed Enes Durmuş (dk. 44), Mahatma Otoo (dk. 87) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Ercan Coşkun (Ümraniyespor), Mahatma Otoo (Balıkesirspor)