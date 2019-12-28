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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - BB Erzurumspor: 2

TFF 1.

Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, BB. Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada gelişen Ümraniye atağında Akabueze'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Sehic kolay kontrol etti.


23. dakikada defanstan atılan uzun topta rakibin defansın arkasına sarkan Alaaddin'in ceza sahası içinde kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Sehic'te kaldı.


42. dakikada Obertan'ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak'ı geçen meşin yuvarlağı defans son anda çizgiden çıkardı.


53. dakikada Ümraniyespor, kazanılan korner vuruşunu paslaşarak kullandı. Emircan'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.


62. dakikada Timur'un savunma arkasına attığı topta kaleci ile karşı kaşıya kalan Alaaddin Konumuş, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0


72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Alaaddin'in pasında müsait durumdaki Gomis'in dokunuşunda top az fakla auta çıktı.


79. dakikada Murat'ın rakiplerini çalımlayarak sürdüğü topta, pasını ceza alanı içindeki arkadaşı Oltan ile buluşturdu. Bu futbolcunu düzgün dokunuşunda top filelerle buluştu. 1-1


82. dakikada Batuhan'ın pasında Emrah'tan seken topla buluşan Obertan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir


Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı


Ümraniyespor: Burak, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Bahadır dk. 87 ?), Muhammed, Emircan, Timur Temeltaş, Valentin Lazar (Honore Gomis dk. 59), Gimbert, Akabueze Bentley (Yunus Emre dk. 89?)


Yedekler: Taha, Vasco Fernandes, Riad Nouri, Aykut


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


BB Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat, Batuhan, Merthan, Mücahit, Scuk, İbrahim Akdağ (Mahamadou Ba dk. 70), Emrah (Abulcebrail dk. 90 ?), Hasan Ayaroğlu (Rashad Muhammed dk. 70), Obertan, Oltan


Yedekler: Kayacan, Cenk Ahmet, Sefa Akgün


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Alaaddin Okumuş (dk. 62) (Ümraniyespor), Oltan (dk. 79), Obertan (dk. 82) (BB. Erzurumspor)


Sarı kartlar: Gomis, Burak (Ümraniyespor) Oltan, Hasan, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (BB Erzurumspor)

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