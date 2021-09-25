TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Manisa FK: 0

TFF 1.
Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Sertaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından hareketlenen Kemal Rüzgar'ın vuruşu direkten döndü.
7. dakikada del Valle'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Metin sektirdi. Dönen topu önünde bulan Alim'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0
36. dakikada Mehmet'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
90+1. dakikada Hakan'ın ceza sahası içi sol tarafında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı plase vuruş kaleci Burak'ta kaldı.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Alim, Glumac, Ercan (Faruk Can dk. 76), Kartal Kayra, Camara, Serkan (Emre Nefiz dk. 87 ?), Oğuz (Emre Gültekin dk. 76), del Valle (Denizhan dk. 87 ?), Kehinde (Onur dk. 62)
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus Emre, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Manisa FK: Metin, Mehmet, Ahmet, Landre, Bedirhan, Sousa (Hakan dk. 73), Kubilay, Kouter (Gakpa dk. 86 ?), Tabekou (Anıl dk. 73), Sertaç (Sadi dk. 86 ?), Kemal (Okan dk. 73)
Yedekler: Samet, Veli, Özgür, Yiğit, Mehmet Çelik
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Gol: Alim (dk. 7) (Ümraniyespor),
Sarı kartlar: Kartal Kayra, Ercan (Ümraniyespor), Ahmet (Manisa FK)