TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Osmanlıspor: 0

Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sağ taraftan Blagojevic'in kullandığı kornerde kale önünde Mehmet Yiğit'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.

38. dakikada Atakan Çankaya'nın Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Direnç Tongusluoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

39. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci sağından ağlara gönderdi. 1-0

81. dakikada Mehmet Sedef'in topsuz alanda Oğuz Yıldırım'a yaptığı hareketi hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Mehmet Sedef'i oyundan attı.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Kemal Elmas, Cem Özbay

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaattin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Mehmet Sedef, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen (Lazar dk. 60), Serkan Göksu, Akabueze (Gomis dk. 70), Emircan Altıntaş (Emre Kurt dk. 81 ?), Gimbert

Yedekler: Fidayeo, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik, Nouri, Aykut Emre, İhsan Furkan

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım, Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican (Görkem Can Güner dk. 86 ?), İbrahim Esen, Blagojevic, Ayuk, Barış Zeren (Todorovic dk. 55), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 55)

Yedekler: Mele, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Emircan Altıntaş (dk. 39) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Mehmet Sedef (dk. 81) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Akabueze, Timur Temeltaş, Gomis (Ümraniyespor) Atakan Çankaya, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)