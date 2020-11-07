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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Tuzlaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


18. dakikada Mayi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gomis'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


21. dakikada Aias Aosman'ın savunma arkasına attığı ara pasında ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Gökcan, kaleci Ahmet Eyüp'ü geçerek yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1


39. dakikada Erdem sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını ceza sahası dışındaki Aosman'a aktardı. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği ortada İsmail'in müsait pozisyondaki vuruşu auta gitti.


47. dakikada Gökhan Süzen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Haydar'dan seken topu savunma araya girerek kornere gönderdi.


70. dakikada kaleye uzak noktadan serbest vuruş kullanan Gökhan Süzen, ortasını arka direkteki Glumac'a yaptı. Glumac'ın kafayla indirdiği topta Gomis'in gelişine vuruşu üstten dışarı çıktı.


80. dakikada Yohou savunmadan çıkarken topu Hüseyin Çolak'a kaptırdı. Hüseyin'in hızla ilerlediği esnada Yohou, ceza sahası dışında kayarak meşin yuvarlağı rakibinin ayağından aldı ve hatasını telafi etti.



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral


Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Vasco Fernandes, Tomislav Glumac, Ercan Coşkun, Kevin Mayi (Denizhan Taşkan dk. 45), Serkan Göksu (Yusuf Emre Gültekin dk. 86 ?), Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Honore Gomis (Turgut Doğan Şahin dk. 72), Ante Zivkovic (Hüseyin Çolak dk. 72)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Eser, Alim Öztürk, Emirhan Çalışkan, Okan Derici, Moussa Sow


Teknik Direktör: Recep Uçar


Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, Samuel Yohou, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Aias Aosman (Özgürcan Özcan dk. 81 ?), Gökcan Kaya, Aykut Çeviker, Aldin Cajic (Vedat Bora dk. 53), Matej Pucko (Onur Ayık dk. 53), Thuram


Yedekler: Metin Erol, Tarık Tekdal, Prince Segbefia, Samet Asatekin


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Gomis (dk. 18) (Ümraniyespor), Gökcan (dk. 21) (Tuzlaspor)


Sarı kart: Onur Ayık (Tuzlaspor)

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