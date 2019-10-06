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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


12. dakikada Renan Diniz'in ceza sahası içerisinde topsuz alanda Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.


12. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0


47. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Emircan topla buluştu. Emircan'ın ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


56. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gimbert'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Goran'a da çarparak ağlara gitti. 2-0


59. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Utku'nun şutunda Fernandes meşin yuvarlağa elle müdahale etti. Hakem Burak Şeker pozisyona penaltı kararı verdi.


59. dakikada penaltı atışını kullanan Gio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Hakan Karabalcık


Ümraniyespor: Burak, Alaattin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Akabueze dk. 78), Nouri (Lazar dk. 65), Serkan Göksu (Timur Temeltaş dk. 65), Gimbert


Yedekler: Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Adanaspor: Karacic, Özkan, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serdar Bingöl, Bagayoko (Eren Keleş dk. 46), Furkan Özçal, Abdulkadir Özdemir (Roni dk. 62), Utku Şen, Okan Kurt, Gio (Kağan Söylemezgiller dk. 81 ?)


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Serhat Tunç, Özgür Özdemir


Teknik Direktör: Levent Eriş


Goller: Emircan Altıntaş (dk. 12 pen.), Gimbert (dk. 56) (Ümraniyespor) Gio (dk. 59 pen.) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Gimbert, Emircan Altıntaş, Fernandes, Timur Temeltaş, Lazar (Ümraniyespor) Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Okan Kurt, Kağan Söylemezgiller (Adanaspor)

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