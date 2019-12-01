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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal Alpay


Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaattin Okumuş, Tarık Tekdal (Mehmet Sedef dk. 28), Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Serkan Göksu (Emre Kurt dk. 90 ?), Bahadır Taşdelen (Nouri dk. 78 X), Emircan Altıntaş, Bentley, Gimbert


Yedekler: Taha Demirtaş, Aykut Emre Yakut, Muhammed Gönülaçar, İhsan Furkan Deniz


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru (Alperen Babacan dk. 46), Cocalic, Vrsajevic, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Bjarnason, Aykut Çeviker (Rotman dk. 64), Taha Yalçıner (Çekdar Orhan dk. 78), Ergin Keleş


Yedekler: Lukac, Eray Ataseven, Onur Ayık, Ali Kaan Güneren, Bertuğ Bayar


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Gimbert (dk. 10), Emircan Altıntaş (dk. 67 pen.) (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru (dk. 14), Ergin Keleş (dk. 45) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Alaattin Okumuş, Gimbert, Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor) Erhan Çelenk, Burhan Eşer, Vrsajevic (Akhisarspor)

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