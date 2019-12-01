TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2

TFF 1.
Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ramazan Keleş, Ata Yıldırım, Cemal Alpay
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaattin Okumuş, Tarık Tekdal (Mehmet Sedef dk. 28), Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Serkan Göksu (Emre Kurt dk. 90 ?), Bahadır Taşdelen (Nouri dk. 78 X), Emircan Altıntaş, Bentley, Gimbert
Yedekler: Taha Demirtaş, Aykut Emre Yakut, Muhammed Gönülaçar, İhsan Furkan Deniz
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru (Alperen Babacan dk. 46), Cocalic, Vrsajevic, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Bjarnason, Aykut Çeviker (Rotman dk. 64), Taha Yalçıner (Çekdar Orhan dk. 78), Ergin Keleş
Yedekler: Lukac, Eray Ataseven, Onur Ayık, Ali Kaan Güneren, Bertuğ Bayar
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Gimbert (dk. 10), Emircan Altıntaş (dk. 67 pen.) (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru (dk. 14), Ergin Keleş (dk. 45) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Alaattin Okumuş, Gimbert, Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor) Erhan Çelenk, Burhan Eşer, Vrsajevic (Akhisarspor)