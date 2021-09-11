TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Bandırmaspor: 0

TFF 1.
Lig'in 4. haftasında lider Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada Okan Alkan'ın ceza sahası içinde Ercan Coşkun'a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.
24. dakikada del Valle'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-0
26. dakikada sol taraftan içeri çevrilen topa kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
57. dakikada Burak Süleyman'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bentley bekletmeden çok sert vurdu ancak kaleci Burak gole izin vermedi.
72. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içine sarkan Keny, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Burak bu pozisyonda topu kornere gönderdi.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ali Can Alp
Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Emre Nefiz dk. 63), Serkan Göksu (Mrsic dk. 76), Oğuz Gürbulak (Emre Gültekin dk. 76), del Valle (Onur Ayık dk. 63), Kehinde (Muammer dk. 87 ?)
Yedekler: Orkun Ödemir, Mustafa Eser, Yiğithan Güveli, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Pucko dk. 82 ?), Gökay Güney, Lokman Gör (dk. 42 Landel), Süleyman Luş, Mulumba, Doğan Can Davas (Kerim Avcı dk. 60), Keny, Burak Süleyman, Bentley (Bilal Ceylan dk. 81 ?), Manaj
Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Abdullah Balıkçı
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: del Valle (dk. 24 pen.), Glumac (dk. 26) (Ümraniyespor)
Sarı kartLAR: Mulumba, Bilal (Bandırmaspor), Kartal Yılmaz (Ümraniyespor)