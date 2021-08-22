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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 0

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


19. dakikada sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Serkan'ın ara pasında ceza sahasına giren Onur'un çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Alperen'den döndü. Pozisyonu takip eden Bammaou topu rakip savunmadan önce alarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


59. dakikada ceza sahasında Del Valle'nin rakip savunmadan sıyrılmak isterken kaptırdığı topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bammaou'nun çektiği şut kaleci Alperen'de kaldı.


59. dakikada Abazaj'ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cajic'in yerden vuruşunda kaleci Burak ayaklarıyla topu kornere çeldi.


76. dakikada Bammaou'nun sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Camara'nın ön direkte uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk


Ümraniyespor: Burak, Alim, Glumac, Ercan, Oğuz (Muammer Denizhan dk. 83 ?), Serkan, Onur (Camara dk. 62), Mrsic (Kartal Kayra dk. 61), Del Valle (Kehinde dk. 76), Bammaou (Yunus Emre dk. 83 ?)


Yedekler: Orkun, Mustafa, Mustafa Karagöz, Yiğithan, Tahsin


Teknik Direktör: Recep Uçar


İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Emrecan, Atchom, Tuncer Duhan, Melih, Uygar Mert (Muammer Sarıkaya dk. 80 ?), Abazaj, Cajic (Muhammed Yıldırım dk. 88 ?), Ethemi (Emir Kaan dk. 71), İbrahim


Yedekler: Ljubic, Berkay, Rroca, Dıjlan, Egehan, Atakan, Ali Yaşar


Teknik Direktör: Cem Bağcı


Goller: Bammaou (dk. 19), Camara (dk. 76) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Alim, Mrsic (Ümraniyespor), Melih (İstanbulspor)

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