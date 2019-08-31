İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 1

TFF 1.

Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


36. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eslem'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'tan döndü. Dönen topa İbrahim Yılmaz'ın yaptığı vuruşta top yine Burak'tan döndü. İbrahim'in çıkardığı pasta son olarak Muhammed Enes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nouri'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.


50. dakikada Eslem'in pasında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Cajic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Welington'ın yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


72. dakikada Emircan'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


90+5. dakikada sağ taraftan Emircan'ın kullandığı köşe vuruşunda topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Serkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak İstanbulspor savunmasına da çarparak ağlara gitti. 2-1



Stat: Ümraniye Şehir


Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Baran Eraslan


Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Fernandes, Tarık, Gökhan Süzen, Emircan, Timur (Muhammed Gönülaçar dk. 53), Nouri (Akabueze dk. 80 ?), Bahadır (Gomis dk. 46), Serkan, Gimbert


Yedekler: Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Muhammed Gönülaçar, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin (Ali Aytemur dk. 64), Wellington, Etoga, Tuncer, Cajic, Eslem, Muhammed Enes (İbrahim Halil Çolak dk. 61), Ali Dere, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz (Yunus Emre Yalçın dk. 81 ?)


Yedekler: Umut Kaya, Mensah, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün, Muhammet Şahin, Kağan Miray Bağış, Berkay Görmez


Teknik Direktör: Fırat Gül


Goller: Muhammed Enes (dk. 36) (İstanbulspor) Emircan (dk. 72 pen.), Serkan Göksu (dk. 90+5) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Welington (dk. 71) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Onur Ergün, Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (maç bittikten sonra) (İstanbulspor) Emircan, Fernandes (Ümraniyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.