TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - R.H. Bandırmaspor: 1

TFF 1.
Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor evinde R.H. Bandırmaspor'u ağırladı. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Pote'nin vuruşunda kaleci Mehmet meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.
43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Landel'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada Denizhan'ın sağ taraftan açtığı ortada arka direkte topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Denizhan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle topu ağlara gönderdi. 1-1
89. dakikada ceza sahası sol çaprazından Mayi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Ali Tuna
Ümraniyespor: Mehmet, Mustafa Uslu (Yunus dk. 88 ?), Alim, Vasco, Ercan, Gökhan, Yunus Emre (Mayi dk. 61), Zivkovic, Denizhan (Enes dk. 77), Serkan, Hüseyin (Sow dk. 88 ?)
Yedekler: Ahmet, Emirhan, Mustafa Eser, Ali
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
R.H. Bandırmaspor: Zülküf, Hakan, Fırat, Mehmet, Selçuk (Sinan dk. 86 ?), Landel (Samet dk. 65), Hüseyin, Doğan (Benhur dk. 46), Del Valle (Berat dk. 86 ?), Erkan, Pote
Yedekler: Ali, Onur, Gökay
Teknik Direktör: Serdat Bozkurt
Goller: Gökhan (dk. 44), Mayi (dk. 89) (Ümraniyespor), Del Valle (dk. 81) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Yunus, Denizhan (Ümraniyespor), Hüseyin, Fırat (Bandırmaspor)