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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Samsunspor: 2

TFF 1.

Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Batuhan Artaslan'ın hatasında Gökhan Karadeniz topu ceza yayı önünde kaptı. Gökhan'ın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Canbaz'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nurullah kornere çeldi.


53. dakikada Erhan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Burak Öğür kornere gönderdi.


63. dakikada Bentley'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Canbaz'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


90. dakikada Samsunspor yarı sahasında hakem Ramazan Keleş'in yaptığı atış ile oyun başladı. Topu kapan Okan Derici kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


90+8. dakikada santra ile oyun yeniden başlarken, Ümraniyesporlu futbolcular topa hamle yapmadan bekledi. Orta sahadan topu alan Nadir bomboş pozisyonda kaleye giderek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Ramazan Keleş, Gökmen Baltacı, Sezgin Çınar


Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Yusuf Emre Gültekin dk. 79 ?), Batuhan Artaslan (Okan Derici dk. 46), Denizhan Taşkan (Atakan Üner dk. 65), Ahmet Canbaz, Bentley, Mayi (Sow dk. 79 ?)


Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Gökhan Süzen, Mustafa Eser, Mustafa Murat Uslu, Yunus Emre Mertoğlu, Camara


Teknik Direktör: Recep Uçar


Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje, Savicevic, Yasin Öztekin (Kubilay Yavuz dk. 70), Burak Çalık (Guido Koçer dk. 81 ?), Gökhan Karadeniz (Coureur dk. 70) , Nadir Çfitçi


Yedekler: Furkan Köse, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yunus Emre Çift, Ferhat Çulcuoğlu


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 16), Nadir Çiftçi (dk. 90+8) (Samsunspor), Ahmet Canbaz (dk. 63), Okan Derici (dk. 90) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Ertuğrul Sağlam (dk. 90+1) (Teknik Direktör) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Djedje, Nadir Çiftçi, Nurullah Aslan, Savicevic (Samsunspor) Atakan Üner (Ümraniyespor)

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